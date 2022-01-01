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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 лип, 2022 12:04
Re: Банк Конкорд
Сколько в сумме можно вывести с Нео Платинум: по 10К через банкомат, сэп и р2р итого 30К?
Додано: Сер 20 лип, 2022 19:20
Re: Банк Конкорд
Підкажіть, будь-ласка, стежка з Привата на Дохідну працює, чи тільки на нові НЕОБАНК ?
Якщо так, то це тільки платинум, чи проста наново відкрита віртуалка теж підійде ?
І чи працюватиме на простій п2п/СЕП вихід безкомісний по 10К/міс ?
Є ще стара гривнева віртуалка, не необанк. Там їх фіг розбереш тепер.
Дякую!
Додано: Сер 20 лип, 2022 19:44
stas_rst, стежка працює на будь-які картки Конкорду.
Але тільки у Платини, згідно Тарифів, мона безкоштовно якусь криХту зняти
Додано: Сер 20 лип, 2022 19:44
stas_rst, стежка працює на будь-які картки Конкорду.
Але тільки у Платини, згідно Тарифів, мона безкоштовно якусь криХту зняти
Додано: Сер 20 лип, 2022 19:47
Re: Банк Конкорд
так вроде на доходную и виртуальную сделали комиссию 2% через тропинку?
или уже эти 2% отменили?
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:00
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