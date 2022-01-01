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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 12:04

Re: Банк Конкорд

Сколько в сумме можно вывести с Нео Платинум: по 10К через банкомат, сэп и р2р итого 30К?
mikos
 
Повідомлень: 196
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:20

Re: Банк Конкорд

Підкажіть, будь-ласка, стежка з Привата на Дохідну працює, чи тільки на нові НЕОБАНК ?
Якщо так, то це тільки платинум, чи проста наново відкрита віртуалка теж підійде ?
І чи працюватиме на простій п2п/СЕП вихід безкомісний по 10К/міс ?
Є ще стара гривнева віртуалка, не необанк. Там їх фіг розбереш тепер.
Дякую!
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:44

stas_rst, стежка працює на будь-які картки Конкорду.
Але тільки у Платини, згідно Тарифів, мона безкоштовно якусь криХту зняти
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:44

stas_rst, стежка працює на будь-які картки Конкорду.
Але тільки у Платини, згідно Тарифів, мона безкоштовно якусь криХту зняти
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 19:47

Re: Банк Конкорд

так вроде на доходную и виртуальную сделали комиссию 2% через тропинку?
или уже эти 2% отменили?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:00

Amethyst Дякую. Проглянув усі тарифи старі. Там дивні дива: для прикладу - картка Віртуальна (минулорічна, де були відсотки щомісячні на залишок, не НЕО)
Так от - вихід через п2п Банку без комісу і там же - вихід через застосунок НЕО - з комісом.
Зображення
Щось схоже і для Дохідної.
Проясніть пліз
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:04

Re: Банк Конкорд

  stas_rst написав:вихід через п2п Банку без комісу і там же - вихід через застосунок НЕО - з комісом.


всё верно. вы же икону снесли ;-)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:07

uaprofi а от і ні :) стоїть :) то без комісу - це Ікона ? чи вона уже не пропускає ?
Задача максимум - вивести з Привата і штовхнути/потягнути іншим на моно.
ПУМБ поламався, бл.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:24

  mikos написав:Сколько в сумме можно вывести с Нео Платинум: по 10К через банкомат, сэп и р2р итого 30К?

30 на 1 акк
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:30

починаю закривати старі віртуалки через стару веб-ікону :)
чи достатньо у розділі "Дії" натиснути "Заблокувати" чи це не аналогічно "закрити рахунок" ?
Дякую!
stas_rst
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