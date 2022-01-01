Звісно недостатньо. Через ікону не було передбачено закриття рахунків. У нео тільки нещодавно додали і то не для всіх карток. Тому треба йти до відділення, якщо закрити ваші карти/рахунки.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:32
Звісно недостатньо. Через ікону не було передбачено закриття рахунків. У нео тільки нещодавно додали і то не для всіх карток. Тому треба йти до відділення, якщо закрити ваші карти/рахунки.
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:39
ділюсь досвідом на дуже малій сумі - при перекиді "стежкою" з Приват КДВ на Дохідну зняло 0,5% :)
В старій іконі при спробі пульнути на моно п2п - платіж більше недоступний %)
ПС. на свої старі віртуальні картки - в айконі теж недоступно :)
Подарував банку 1 гривню на прощання :) Через НЕО пішло назовні.
Додано: Сер 20 лип, 2022 21:02
Re: Банк Конкорд
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