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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

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Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:32

  stas_rst написав:починаю закривати старі віртуалки через стару веб-ікону :)
чи достатньо у розділі "Дії" натиснути "Заблокувати" чи це не аналогічно "закрити рахунок" ?
Дякую!

Звісно недостатньо. Через ікону не було передбачено закриття рахунків. У нео тільки нещодавно додали і то не для всіх карток. Тому треба йти до відділення, якщо закрити ваші карти/рахунки.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 20:39

ділюсь досвідом на дуже малій сумі - при перекиді "стежкою" з Приват КДВ на Дохідну зняло 0,5% :)
В старій іконі при спробі пульнути на моно п2п - платіж більше недоступний %)

ПС. на свої старі віртуальні картки - в айконі теж недоступно :)
Подарував банку 1 гривню на прощання :) Через НЕО пішло назовні.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 21:02

Re: Банк Конкорд

  lloydbanksua написав:У нео тільки нещодавно додали і то не для всіх карток.

Спробував. Дистанційно закриття провів для старих віртуалок.
Дохідна і Інджой вимагають відділення :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 01:55

  uaprofi написав:так вроде на доходную и виртуальную сделали комиссию 2% через тропинку?
или уже эти 2% отменили?


давно уже практически не пользуюсь Конкордом.
посмотрел все комиссии на месте:

для доходной:
- через термінали самообслуговування мережі «EasyPay»,
ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із
застосуванням сервісу поповнення карток
АТ «АКБ «КОНКОРД»-0,5%

для Виртуалки:
через термінали самообслуговування мережі «EasyPay», ФК
«Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/ СДО Приват24 (розділ меню АТ
ConcordBank) - 2%

для ин-жой вроде бесплатно, но её у меня нету
или есть ещё какие конкордовские карты с бесплатной тропой?
uaprofi
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