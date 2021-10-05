Звісно недостатньо. Через ікону не було передбачено закриття рахунків. У нео тільки нещодавно додали і то не для всіх карток. Тому треба йти до відділення, якщо закрити ваші карти/рахунки.
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Додано: Сер 20 лип, 2022 20:32
Звісно недостатньо. Через ікону не було передбачено закриття рахунків. У нео тільки нещодавно додали і то не для всіх карток. Тому треба йти до відділення, якщо закрити ваші карти/рахунки.
Додано: Сер 20 лип, 2022 20:39
ділюсь досвідом на дуже малій сумі - при перекиді "стежкою" з Приват КДВ на Дохідну зняло 0,5% :)
В старій іконі при спробі пульнути на моно п2п - платіж більше недоступний %)
ПС. на свої старі віртуальні картки - в айконі теж недоступно :)
Подарував банку 1 гривню на прощання :) Через НЕО пішло назовні.
Додано: Сер 20 лип, 2022 21:02
Re: Банк Конкорд
Додано: Чет 21 лип, 2022 01:55
давно уже практически не пользуюсь Конкордом.
посмотрел все комиссии на месте:
для доходной:
- через термінали самообслуговування мережі «EasyPay»,
ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із
застосуванням сервісу поповнення карток
АТ «АКБ «КОНКОРД»-0,5%
для Виртуалки:
через термінали самообслуговування мережі «EasyPay», ФК
«Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/ СДО Приват24 (розділ меню АТ
ConcordBank) - 2%
для ин-жой вроде бесплатно, но её у меня нету
Додано: Чет 21 лип, 2022 14:55
Re: Банк Конкорд
только что проверил: с моно на приват уни 12 грн, с привата уни на нео виртуалку 12 грн, с нео виртуалки на моно 12 грн. весь путь без комиса.
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:03
Amethyst с моно толкал на приват
с привата через платежи отправил на нео
с нео толкал на моно
Додано: Чет 21 лип, 2022 15:46
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