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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:34
andreyiskra написав:Amethyst
с моно толкал на приват
с привата через платежи отправил на нео
с нео толкал на моно
А ты однако Великий маг, волшебник и кудесник)
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