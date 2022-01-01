А ты однако Великий маг, волшебник и кудесник)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:34
Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:26
Re: Банк Конкорд
нео платинум виртуальная у меня если что
Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:50
Зараз переглядають цей форум: Amid, Ferlakur, IDAN, lloydbanksua, WallNutPen і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|