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Обслуговування в українських
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:34

  andreyiskra написав:Amethyst с моно толкал на приват
с привата через платежи отправил на нео
с нео толкал на моно


А ты однако Великий маг, волшебник и кудесник)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:26

Re: Банк Конкорд

нео платинум виртуальная у меня если что
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:50

  andreyiskra написав:нео платинум виртуальная у меня если что

недавно? :lol:
Мизантрóп
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  #<1 ... 5678
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