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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:34
andreyiskra написав:Amethyst
с моно толкал на приват
с привата через платежи отправил на нео
с нео толкал на моно
А ты однако Великий маг, волшебник и кудесник)
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:26
нео платинум виртуальная у меня если что
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andreyiskra
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:50
andreyiskra написав:
нео платинум виртуальная у меня если что
недавно?
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:40
с конца мая. а что, подвох какой-то есть?
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andreyiskra
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:42
andreyiskra написав:
с конца мая. а что, подвох какой-то есть?
Подвох тут один -- нуна читать ветку NEOBANK
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Amethyst
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:48
Amethyst написав: andreyiskra написав:
с конца мая. а что, подвох какой-то есть?
Подвох тут один -- нуна читать ветку NEOBANK
Вже пізно. Час відкривати ТГ-канал з платними схемами.
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