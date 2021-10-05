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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

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Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 02:34

  andreyiskra написав:Amethyst с моно толкал на приват
с привата через платежи отправил на нео
с нео толкал на моно


А ты однако Великий маг, волшебник и кудесник)
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 07:26

Re: Банк Конкорд

нео платинум виртуальная у меня если что
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 08:50

  andreyiskra написав:нео платинум виртуальная у меня если что

недавно? :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:40

Re: Банк Конкорд

с конца мая. а что, подвох какой-то есть?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:42

  andreyiskra написав:с конца мая. а что, подвох какой-то есть?

Подвох тут один -- нуна читать ветку NEOBANK
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 10:48

  Amethyst написав:
  andreyiskra написав:с конца мая. а что, подвох какой-то есть?

Подвох тут один -- нуна читать ветку NEOBANK

Вже пізно. Час відкривати ТГ-канал з платними схемами.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:41

Скажите, зеленая тропа работает на инжой?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 лип, 2022 10:58

Re: Банк Конкорд

la9, она работает для любых карт Конкорда. Но у ряда карт со стороны Конкорда есть мзда за их пополнение через партнёров. Смотрите тарифы по данной карте.
По карте NEOCARD без мзды.
Howl
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Повідомлення Додано: Нед 31 лип, 2022 16:32

  la9 написав:Скажите, зеленая тропа работает на инжой?

Проверил. Зачисляется без комиса, снимается тоже, 100К в день
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 сер, 2022 14:26

la9 у мене 0,5% змалювало при заході на віртуалку інджой ... як ви умудрились без комісії ? це пластик у вас ?
я їх позакривав уже дистанційно, перепровірити ніяк не вийде :(
stas_rst
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