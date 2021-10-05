Банк Конкорд

Не розумію, як вище виводили на Моно. От, для прикладу, віртуальна:
Інші перекази за допомогою картки - за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх» на картку Master Card/Visa будь якого банка України за допомогою сервісу р2р в національній валюті 0,5% min 1 грн
Де той сервіс банку, за яким не тарифікується - не зрозуміло. При спробі переказу що з додатку що з web попереджає про комісію.
А какой есть опыт по «Дебетова Конкорд»? https://concord.ua/uploads/redactor/626fd9cd1fc25.pdf "Зарахування на рахунок коштів - при поповнені картки за допомогою сервісу р2р українських банків -- не тарифікується" "Зняття готівкових коштів в касах та банкоматах Банку та інших українських банків з використанням картки -- не тарифікується" "Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн." По безнальному выходу (из банка) опять непонятное "Інші перекази за допомогою картки - за допомогою сервісу р2р Банку -- не тарифікується" - как это реализуется? Интересует использование в качестве транзитной. В добавок к нео.
Rebel написав:А ще таке питання: чи є у банку можливість зняти депозит у касі без участі карток з їхніми лімітами? Адже по завершенні депо гроші автоматично падають на якусь картку.
і ця картка називається Дебетова, відкривається під депозит у від-ні і зняття будь-де в Україні з неї без комісс, а без неї(по рахунку) -- з комісс 0.5 чи 1%. І це у Конкорді, а що там у Нео я не знаю.