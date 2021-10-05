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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 21:54

Re: Банк Конкорд

Не розумію, як вище виводили на Моно. От, для прикладу, віртуальна:
Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку не тарифікується
Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх»
на картку Master Card/Visa будь якого банка України за допомогою сервісу р2р в національній валюті 0,5% min 1 грн

Де той сервіс банку, за яким не тарифікується - не зрозуміло. При спробі переказу що з додатку що з web попереджає про комісію.

Може шаблон потрібно створювати?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 сер, 2022 22:26

Re: Банк Конкорд

Rebel, надо карты подходящие использовать — NEOCARD/LITECARD ;)
С других карт будет платно.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 02:10

Re: Банк Конкорд

А какой есть опыт по «Дебетова Конкорд»?
https://concord.ua/uploads/redactor/626fd9cd1fc25.pdf
"Зарахування на рахунок коштів - при поповнені картки за допомогою сервісу р2р
українських банків -- не тарифікується"
"Зняття готівкових коштів в касах та банкоматах Банку та інших українських банків з використанням картки -- не тарифікується"
"Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн."
По безнальному выходу (из банка) опять непонятное "Інші перекази за допомогою картки - за допомогою сервісу р2р Банку -- не тарифікується" - как это реализуется?
Интересует использование в качестве транзитной. В добавок к нео.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:41

Howl згідно того, що я бачу у тарифах, ці нео-картки дають можливість безкоштовно вивести не більше 10К на місяць. Вірно?
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 08:47

  Rebel написав:Howl згідно того, що я бачу у тарифах, ці нео-картки дають можливість безкоштовно вивести не більше 10К на місяць. Вірно?

Ну вообще-то не 10 а 30. По 10 три раза - один раз через СЭП, один раз по р2р и один раз налом
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:19

Re: Банк Конкорд

Оце ви вмієте шукати стежки. :)
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 10:51

Re: Банк Конкорд

А ще таке питання: чи є у банку можливість зняти депозит у касі без участі карток з їхніми лімітами? Адже по завершенні депо гроші автоматично падають на якусь картку.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:22

  Rebel написав:А ще таке питання: чи є у банку можливість зняти депозит у касі без участі карток з їхніми лімітами? Адже по завершенні депо гроші автоматично падають на якусь картку.

і ця картка називається Дебетова, відкривається під депозит у від-ні і зняття будь-де в Україні з неї без комісс, а без неї(по рахунку) -- з комісс 0.5 чи 1%.
І це у Конкорді, а що там у Нео я не знаю.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 13:27

Amethyst дебетова має обмеження, з тарифів (вище інший користувач наводив цитату):
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в
календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн.
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:11

  Rebel написав:Amethyst дебетова має обмеження, з тарифів (вище інший користувач наводив цитату):
Ліміти за операціями з використанням платіжних карток в
календарний місяць: видача коштів з рахунку в касах та банкоматах - 30 000 грн.

так це не значить, шо не можна через саппорт підняти той ліміт на один день, а якщо написати заяву у віддулення, то і на все життя :mrgreen:
Правда я користувався Дебеткою роки три назад, і тоді спокійно знімав 100К у касі на Золотих Воротах(Київ)

А шооо, у Сусідок вдрух депо з'явилися під 20% на 3 міс?
Amethyst
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