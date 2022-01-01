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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 15:47
А LITECARD как открыть в приложении необанка только виртуалку (тариф виртуальный) предлогает?
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demichh
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Чет 04 сер, 2022 12:49
nord