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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 15:47
А LITECARD как открыть в приложении необанка только виртуалку (тариф виртуальный) предлогает?
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:27
Re: Банк Конкорд
demichh, насколько я понимаю, то данную карту предлагает только новым клиентам. Действующим только NEOCARD. У клиента может быть только одна карта: или NEOCARD, или LITECARD.
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