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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 15:47
А LITECARD как открыть в приложении необанка только виртуалку (тариф виртуальный) предлогает?
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:27
Re: Банк Конкорд
demichh, насколько я понимаю, то данную карту предлагает только новым клиентам. Действующим только NEOCARD. У клиента может быть только одна карта: или NEOCARD, или LITECARD.
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:22
Депо USD
Почитал пару страниц - никто не спрашивал про правильную схему открытия счета/карты новому клиенту для депо USD 3 мес.
Как лучше?
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:33
Slx думаю что поскольку дистанционного открытия таких депо тут нет - то в любом случае надо идти в банк а там, думаю сотрудники сами подскажут какие счета и карты для этого вам нужны. А то что не обсуждается этот депозит по конкорду - думаю объясняется тем что по банку были вопросы у НБУ прошлой осенью и знаю что тогда многие отсюда деньги повыводили в ноль и назад, из-за "драконовских" тарифов на выход, по новой ничего не заводят.
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