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Обслуговування в українських
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:47

А LITECARD как открыть в приложении необанка только виртуалку (тариф виртуальный) предлогает?
demichh
 
Повідомлень: 2747
З нами з: 09.12.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 152 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:27

Re: Банк Конкорд

demichh, насколько я понимаю, то данную карту предлагает только новым клиентам. Действующим только NEOCARD. У клиента может быть только одна карта: или NEOCARD, или LITECARD.
Howl
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Повідомлень: 4645
З нами з: 08.03.18
Подякував: 494 раз.
Подякували: 862 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:00

Amethyst нічого цікавого там не з'явилось. )
Rebel
 
Повідомлень: 173
З нами з: 08.12.09
Подякував: 43 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 11:22

Депо USD

Почитал пару страниц - никто не спрашивал про правильную схему открытия счета/карты новому клиенту для депо USD 3 мес.

Как лучше?
Slx
 
Повідомлень: 977
З нами з: 23.07.18
Подякував: 310 раз.
Подякували: 115 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 11:33

Slx думаю что поскольку дистанционного открытия таких депо тут нет - то в любом случае надо идти в банк а там, думаю сотрудники сами подскажут какие счета и карты для этого вам нужны. А то что не обсуждается этот депозит по конкорду - думаю объясняется тем что по банку были вопросы у НБУ прошлой осенью и знаю что тогда многие отсюда деньги повыводили в ноль и назад, из-за "драконовских" тарифов на выход, по новой ничего не заводят.
WallNutPen
 
Повідомлень: 875
З нами з: 08.06.20
Подякував: 20 раз.
Подякували: 236 раз.
 
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  #<1 ... 78910
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