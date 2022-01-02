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Обслуговування в українських
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
100%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
0
0
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:47

А LITECARD как открыть в приложении необанка только виртуалку (тариф виртуальный) предлогает?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:27

Re: Банк Конкорд

demichh, насколько я понимаю, то данную карту предлагает только новым клиентам. Действующим только NEOCARD. У клиента может быть только одна карта: или NEOCARD, или LITECARD.
Howl
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:00

Amethyst нічого цікавого там не з'явилось. )
Rebel
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 11:22

Депо USD

Почитал пару страниц - никто не спрашивал про правильную схему открытия счета/карты новому клиенту для депо USD 3 мес.

Как лучше?
Slx
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 11:33

Slx думаю что поскольку дистанционного открытия таких депо тут нет - то в любом случае надо идти в банк а там, думаю сотрудники сами подскажут какие счета и карты для этого вам нужны. А то что не обсуждается этот депозит по конкорду - думаю объясняется тем что по банку были вопросы у НБУ прошлой осенью и знаю что тогда многие отсюда деньги повыводили в ноль и назад, из-за "драконовских" тарифов на выход, по новой ничего не заводят.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 12:56

  sens написав:
  andreyiskra написав:Нет у них валюты в кассе, уроды. Несколько раз звонил, хотел снять немного на хлебушек.


такие банки с одним отделением на город-милионник это не про валюту , могут даже карту зажать на выдачу


в Киеве 3 отд., в Днепре аж 4 отделения.
Есть банки которые и того хуже количество отделений.
Видимо такая ситуация с валютой сейчас во многих банках, даже крупных.
И с необанк, если есть дебетная или виртуальная карта тоже никак не возможно снять валюту?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 сер, 2022 20:55

Когда в старых картах был КБ 20 процентов за пополнение Фрегата в Днепре. Ещё по каким-нибудь картам наливают?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:36

Тарифний пакет на випуск та обслуговування банківських платіжних карток АТ «АКБ «КОНКОРД» «ONE»

Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку - за рахунок власних коштів - не
тарифікується

Хтось може пояснити, яким це чином треба виводити через р2р Конкорду без комісу? В Нео будь-який р2р з комісом.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:11

  Striker написав: В Нео будь-який р2р з комісом.


"Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх» -- на картку Master Card / Visa будь якого банка
України за допомогою сервісу р2р в національній
валюті
власні кошти: до 10 000 грн включно
на місяць- не тарифікується;
понад 10 000 грн - 0,5% min 1 грн
за рахунок кредиту – додатково 3,5%"

Так же и IBAN.
До 10к без комиса.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 14:30

  alibob написав:"Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх» -- на картку Master Card / Visa будь якого банка
України за допомогою сервісу р2р в національній
валюті
власні кошти: до 10 000 грн включно
на місяць- не тарифікується;
понад 10 000 грн - 0,5% min 1 грн
за рахунок кредиту – додатково 3,5%"

Так же и IBAN.
До 10к без комиса.

Не бачу цього в тарифах. Дайте посилання.
В мене при сумі менше 10к малює коміс в НЕО, відповідно вище вказаних тарифів, на які я дав посилання.
В таблицях mustbe також по всіх пунктах коміс.
Striker
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