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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 сер, 2022 15:47
А LITECARD как открыть в приложении необанка только виртуалку (тариф виртуальный) предлогает?
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:27
Re: Банк Конкорд
demichh, насколько я понимаю, то данную карту предлагает только новым клиентам. Действующим только NEOCARD. У клиента может быть только одна карта: или NEOCARD, или LITECARD.
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:22
Депо USD
Почитал пару страниц - никто не спрашивал про правильную схему открытия счета/карты новому клиенту для депо USD 3 мес.
Как лучше?
Додано: Суб 13 сер, 2022 11:33
Slx думаю что поскольку дистанционного открытия таких депо тут нет - то в любом случае надо идти в банк а там, думаю сотрудники сами подскажут какие счета и карты для этого вам нужны. А то что не обсуждается этот депозит по конкорду - думаю объясняется тем что по банку были вопросы у НБУ прошлой осенью и знаю что тогда многие отсюда деньги повыводили в ноль и назад, из-за "драконовских" тарифов на выход, по новой ничего не заводят.
Додано: Пон 15 сер, 2022 12:56
в Киеве 3 отд., в Днепре аж 4 отделения.
Есть банки которые и того хуже количество отделений.
Видимо такая ситуация с валютой сейчас во многих банках, даже крупных.
И с необанк, если есть дебетная или виртуальная карта тоже никак не возможно снять валюту?
Додано: Пон 15 сер, 2022 20:55
Когда в старых картах был КБ 20 процентов за пополнение Фрегата в Днепре. Ещё по каким-нибудь картам наливают?
Додано: Вів 16 сер, 2022 13:36
Інші перекази за допомогою картки
- за допомогою сервісу р2р Банку - за рахунок власних коштів - не
тарифікується
Хтось може пояснити, яким це чином треба виводити через р2р Конкорду без комісу? В Нео будь-який р2р з комісом.
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:11
"Операції за допомогою мобільного додатку «NEOBANK для всіх» -- на картку Master Card / Visa будь якого банка
України за допомогою сервісу р2р в національній
валюті
власні кошти: до 10 000 грн включно
на місяць- не тарифікується;
понад 10 000 грн - 0,5% min 1 грн
за рахунок кредиту – додатково 3,5%"
Так же и IBAN.
До 10к без комиса.
Додано: Вів 16 сер, 2022 14:30
Не бачу цього в тарифах. Дайте посилання.
В мене при сумі менше 10к малює коміс в НЕО, відповідно вище вказаних тарифів, на які я дав посилання.
В таблицях mustbe також по всіх пунктах коміс.
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