Striker написав:А слабо отак: Ощад - Приват КДВ - Конкорд - Моно - Форвард.
Все без комісу.
А можна про перший крок ?
Як з ощаду вийти без комісу ?
Задовбало зп забирати по 200 грн. купюрами
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:44
Банк Конкорд
А можна про перший крок ?
Як з ощаду вийти без комісу ?
Задовбало зп забирати по 200 грн. купюрами
Додано: Суб 27 сер, 2022 00:19
Re: Банк Конкорд
Додано: Суб 27 сер, 2022 00:34
Striker
"А слабо отак: Ощад - Приват КДВ - Конкорд - Моно - Форвард. "
Ну Приват КДВ я лучше в банкомате обилечу, поберегу Конкорд для уни. И билеты эти сразу на моно (для раскидки дальше) или сразу на форвард (тоже для раскидки дальше или временной передержки), благо их кредцентр с кешин-банкоматами под боком.
И ещё - а слабо с ощада кредитные на примат без комиса и в грейсе?
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