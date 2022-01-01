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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

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Банк Конкорд 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:44

Банк Конкорд

Striker написав:А слабо отак: Ощад - Приват КДВ - Конкорд - Моно - Форвард.
Все без комісу. :)

А можна про перший крок ?
Як з ощаду вийти без комісу ?
Задовбало зп забирати по 200 грн. купюрами
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 00:19

Re: Банк Конкорд

stas_rst, https://privatbank.ua/perevod-zarplaty- ... -platezhom
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 00:34

Striker
"А слабо отак: Ощад - Приват КДВ - Конкорд - Моно - Форвард. "

Ну Приват КДВ я лучше в банкомате обилечу, поберегу Конкорд для уни. И билеты эти сразу на моно (для раскидки дальше) или сразу на форвард (тоже для раскидки дальше или временной передержки), благо их кредцентр с кешин-банкоматами под боком.

И ещё - а слабо с ощада кредитные на примат без комиса и в грейсе?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 03:27

Re: Банк Конкорд

Дякую, але передбачаю, що з Ощадбанком таке не працює.
Слабо собі цеиуявляю.
А якщо аванс і зп в різні змінні дати щомісяця ?
stas_rst
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 07:56

Re: Банк Конкорд

stas_rst, можно создать не более двух платежей в месяц, максимальная сумма одной операции до 10к грн.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:28

  Howl написав:stas_rst, можно создать не более двух платежей в месяц, максимальная сумма одной операции до 10к грн.


+ сумму и дату следующего платежа можно изменять, но дату не менее 30 дней со времени совершения последнего платежа. Это касается каждого (из двух) платежа отдельно. Т.е., например, 1 и 16 числа в июле платежи прошли, то тот, что на 1 - можно изменить дату на 31 июля или на после 1 августа (на любую). А тот, что прошел 16, можно сдвинуть на 15 августа или на любую следующую дату.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 сер, 2022 08:29

  stas_rst написав:Дякую, але передбачаю, що з Ощадбанком таке не працює.
Слабо собі цеиуявляю.
А якщо аванс і зп в різні змінні дати щомісяця ?

Все працює. Так як зп на Ощад могла упасти в різні дати, то я просто передвигав рег. платіж наперед і змінював сумму на таку, яка була в зарплатній бумажці.

alibob, для цього і юзаю, але потріть своє повідомлення і не паліть контору. :evil:
Striker
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