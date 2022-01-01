Striker написав:А слабо отак: Ощад - Приват КДВ - Конкорд - Моно - Форвард.
Все без комісу.
А можна про перший крок ?
Як з ощаду вийти без комісу ?
Задовбало зп забирати по 200 грн. купюрами
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 23:44
Банк Конкорд
А можна про перший крок ?
Як з ощаду вийти без комісу ?
Задовбало зп забирати по 200 грн. купюрами
Додано: Суб 27 сер, 2022 00:19
Re: Банк Конкорд
Додано: Суб 27 сер, 2022 00:34
Striker
"А слабо отак: Ощад - Приват КДВ - Конкорд - Моно - Форвард. "
Ну Приват КДВ я лучше в банкомате обилечу, поберегу Конкорд для уни. И билеты эти сразу на моно (для раскидки дальше) или сразу на форвард (тоже для раскидки дальше или временной передержки), благо их кредцентр с кешин-банкоматами под боком.
И ещё - а слабо с ощада кредитные на примат без комиса и в грейсе?
Додано: Суб 27 сер, 2022 03:27
Re: Банк Конкорд
Дякую, але передбачаю, що з Ощадбанком таке не працює.
Слабо собі цеиуявляю.
А якщо аванс і зп в різні змінні дати щомісяця ?
Додано: Суб 27 сер, 2022 07:56
Re: Банк Конкорд
stas_rst, можно создать не более двух платежей в месяц, максимальная сумма одной операции до 10к грн.
Додано: Суб 27 сер, 2022 08:28
+ сумму и дату следующего платежа можно изменять, но дату не менее 30 дней со времени совершения последнего платежа. Это касается каждого (из двух) платежа отдельно. Т.е., например, 1 и 16 числа в июле платежи прошли, то тот, что на 1 - можно изменить дату на 31 июля или на после 1 августа (на любую). А тот, что прошел 16, можно сдвинуть на 15 августа или на любую следующую дату.
Додано: Суб 27 сер, 2022 08:29
Все працює. Так як зп на Ощад могла упасти в різні дати, то я просто передвигав рег. платіж наперед і змінював сумму на таку, яка була в зарплатній бумажці.
alibob, для цього і юзаю, але потріть своє повідомлення і не паліть контору.
Додано: Суб 27 сер, 2022 10:09
Re: Банк Конкорд
Дякую за інфу. Але 20к - це зовсім сумно. Залишаються кеди в касу.
Додано: Суб 27 сер, 2022 23:24
Striker а як потерти? змінити/редагувати не дає, написав скаргу на себе, може модери видалять
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