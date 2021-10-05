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Обслуговування в українських
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 10:41

Re: Банк Конкорд

  Кащей написав:А на каком этапе компенсируется комиссия Ощада? Механизм перевода же - р2р?

нее, эт договорной платеж. Там комисс даж не возникает
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:03

  Amethyst написав:
  Кащей написав:А на каком этапе компенсируется комиссия Ощада? Механизм перевода же - р2р?

нее, эт договорной платеж. Там комисс даж не возникает

Думаю что бы комисия не возникала там Механизм перевода - покупка в интернете
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 13:07

  J написав:
  Amethyst написав:
  Кащей написав:А на каком этапе компенсируется комиссия Ощада? Механизм перевода же - р2р?

нее, эт договорной платеж. Там комисс даж не возникает

Думаю что бы комисия не возникала там Механизм перевода - покупка в интернете

Ага, типичная коза-ностра как и на тропинки 8)
Amethyst
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Повідомлень: 2998
З нами з: 05.05.21
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  #<1 ... 9101112
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