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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 10:41
Кащей написав:
А на каком этапе компенсируется комиссия Ощада? Механизм перевода же - р2р?
нее, эт договорной платеж. Там комисс даж не возникает
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Amethyst
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Додано: Нед 28 сер, 2022 13:03
Amethyst написав: Кащей написав:
А на каком этапе компенсируется комиссия Ощада? Механизм перевода же - р2р?
нее, эт договорной платеж. Там комисс даж не возникает
Думаю что бы комисия не возникала там Механизм перевода - покупка в интернете
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J
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Додано: Нед 28 сер, 2022 13:07
J написав: Amethyst написав: Кащей написав:
А на каком этапе компенсируется комиссия Ощада? Механизм перевода же - р2р?
нее, эт договорной платеж. Там комисс даж не возникает
Думаю что бы комисия не возникала там Механизм перевода - покупка в интернете
Ага, типичная коза-ностра как и на тропинки
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Amethyst
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