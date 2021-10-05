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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 сер, 2022 14:41
Amethyst написав: Кащей написав:
А на каком этапе компенсируется комиссия Ощада? Механизм перевода же - р2р?
нее, эт договорной платеж. Там комисс даж не возникает
з/п как пенсия - освячены госсударством на законодат.уровне,для того и топають за кдв,шоб там Маня Приватенко руцями пташку поставила и проговорила Козадоеву текст
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:17
С привата на какую лучше скинуть карту конкорда, что бы без комиссий?
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:26
Игорь Алексеевич написав:
С привата на какую лучше скинуть карту конкорда, что бы без комиссий?
Неокард
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lara_08
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:27
lara_08 написав: Игорь Алексеевич написав:
С привата на какую лучше скинуть карту конкорда, что бы без комиссий?
Неокард
А можно в мес. сколько?
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:09
Игорь Алексеевич, с карты NEOCARD 30к грн можно вывести бесплатно по 10к грн (переводы по номеру и через СЭП, снятие кеша).
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Howl
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:43
Howl написав:
Игорь Алексеевич, с карты NEOCARD 30к грн можно вывести бесплатно по 10к грн (переводы по номеру и через СЭП, снятие кеша).
Спасибо.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:44
lara_08 написав: Игорь Алексеевич написав:
С привата на какую лучше скинуть карту конкорда, что бы без комиссий?
Неокард
Спасибо.
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Игорь Алексеевич
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