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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

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Банк Конкорд 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 28 сер, 2022 14:41

  Amethyst написав:
  Кащей написав:А на каком этапе компенсируется комиссия Ощада? Механизм перевода же - р2р?

нее, эт договорной платеж. Там комисс даж не возникает

з/п как пенсия - освячены госсударством на законодат.уровне,для того и топають за кдв,шоб там Маня Приватенко руцями пташку поставила и проговорила Козадоеву текст
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:17

С привата на какую лучше скинуть карту конкорда, что бы без комиссий?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:26

  Игорь Алексеевич написав:С привата на какую лучше скинуть карту конкорда, что бы без комиссий?

Неокард
lara_08
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 09:27

  lara_08 написав:
  Игорь Алексеевич написав:С привата на какую лучше скинуть карту конкорда, что бы без комиссий?

Неокард

А можно в мес. сколько?
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:09

Re: Банк Конкорд

Игорь Алексеевич, с карты NEOCARD 30к грн можно вывести бесплатно по 10к грн (переводы по номеру и через СЭП, снятие кеша).
Howl
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:43

  Howl написав:Игорь Алексеевич, с карты NEOCARD 30к грн можно вывести бесплатно по 10к грн (переводы по номеру и через СЭП, снятие кеша).

Спасибо.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:44

  lara_08 написав:
  Игорь Алексеевич написав:С привата на какую лучше скинуть карту конкорда, что бы без комиссий?

Неокард

Спасибо.
Игорь Алексеевич
 
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