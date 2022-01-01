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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:50
Игорь Алексеевич написав:
Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн
На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?
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