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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:50

  Игорь Алексеевич написав:Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн

На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?
Alien
 
Повідомлень: 653
З нами з: 12.01.20
Подякував: 29 раз.
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  #<1 ... 10111213
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