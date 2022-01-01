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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:50

  Игорь Алексеевич написав:Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн

На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?
Alien
 
Повідомлень: 653
З нами з: 12.01.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 131 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:10

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн

На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?

Вертуалка.
NEOCARD Platinum такой у меня нет. Её надо в отделении открыть?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5670
З нами з: 13.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:16

  Игорь Алексеевич написав:,
Вертуалка.
,

Зарахування на рахунок коштів
через термінали самообслуговування мережі «EasyPay»,
ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із
застосуванням сервісу поповнення карток
АТ «АКБ «КОНКОРД»
2%
J
 
Повідомлень: 5367
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 260 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:18

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:,
Вертуалка.
,

Зарахування на рахунок коштів
через термінали самообслуговування мережі «EasyPay»,
ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із
застосуванням сервісу поповнення карток
АТ «АКБ «КОНКОРД»
2%

Спасибо.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5670
З нами з: 13.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:19

  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн

На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?

Спасибо разобрался с картами Конкорд.
Ещё вопрос без комиссии на Моно в мес. с NEOCARD можно 10тыс. грн или больше?
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5670
З нами з: 13.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:21

  Игорь Алексеевич написав:
  Alien написав:
  Игорь Алексеевич написав:Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн

На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?

Спасибо разобрался с картами Конкорд.
Ещё вопрос без комиссии на Моно в мес. с NEOCARD можно 10тыс. грн или больше?

P2P 10т.и СЕП 10т. на моно сможете скинуть
lloydbanksua
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Повідомлень: 1166
З нами з: 22.04.20
Подякував: 55 раз.
Подякували: 122 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:29

Спасибо Всем за советы и помощь)
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5670
З нами з: 13.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 638 раз.
 
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  #<1 ... 10111213
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