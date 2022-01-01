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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 вер, 2022 19:50
Игорь Алексеевич написав:
Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн
На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?
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Alien
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:10
Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн
На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?
Вертуалка.
NEOCARD Platinum такой у меня нет. Её надо в отделении открыть?
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:16
Игорь Алексеевич написав:
,
Вертуалка.
,
Зарахування на рахунок коштів
через термінали самообслуговування мережі «EasyPay»,
ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із
застосуванням сервісу поповнення карток
АТ «АКБ «КОНКОРД»2%
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J
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:18
J написав: Игорь Алексеевич написав:
,
Вертуалка.
,
Зарахування на рахунок коштів
через термінали самообслуговування мережі «EasyPay»,
ФК «Система», АТ «АКБ«Приватбанк»/СДО Приват24 із
застосуванням сервісу поповнення карток
АТ «АКБ «КОНКОРД»2%
Спасибо.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:19
Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн
На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?
Спасибо разобрался с картами Конкорд.
Ещё вопрос без комиссии на Моно в мес. с NEOCARD можно 10тыс. грн или больше?
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:21
Игорь Алексеевич написав: Alien написав: Игорь Алексеевич написав:
Перекинул только что с привата 24 через платежи - пополнение карт - конкорд.
Кинул на вертуалку конкорда 100грн. комиссия у конкорда взяло 2% зачислили 98грн
На яку картку в Конкордi надсилали? Щоб не було комiсу треба саме на картку яка зветься NEOCARD Platinum. Ви перераховували саме на таку?
Спасибо разобрался с картами Конкорд.
Ещё вопрос без комиссии на Моно в мес. с NEOCARD можно 10тыс. грн или больше?
P2P 10т.и СЕП 10т. на моно сможете скинуть
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Додано: П'ят 02 вер, 2022 20:29
Спасибо Всем за советы и помощь)
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Игорь Алексеевич
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