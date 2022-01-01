Банк Конкорд

Додано: Пон 19 вер, 2022 17:17

Сьогодні натрапив на такеУ Конкорда банка – черная полоса, которая, похоже, станет непрерывной. Действия тупых и жадных сестер Соседок, владеющих этой прачечной, вывели из себя ОП. Сестры устроили подставу для днепропетровского губернатора и ЗСУ.В последние годы основной доход Конкорду приносило обслуживание нелегальных интернет-казино, букмекеров и обнал. Таких помоек полно, но никто кроме Соседок не додумался отмывать в Украине деньги российской наркомафии, руководимой непосредственно товарищем Патрушевым. Конкорд же обслуживал крупнейшую российскую наркоплатформой Hydra через криптообменник Suex, информацию о чем слили в СМИ их русские конкуренты-банкиры. Что дало русне основания устроить скандал, обвинив Украину в отмывании наркоденег.Покер-фейс, сделанный Соседками, и попытки объяснить адский зашквар происками анонимных русских криптолокеров не помогли: Минфин США вместе с ФБР начали расследование. НБУ, в свою очередь, оштрафовал банк соседок. На этот раз по-крупному – на 60 млн грн. Хотя по-хорошему, тут надо было лишать лицензии, а СБУ – опечатывать их головной офис. После скандала и легализации игорки в Украине доходы у банка упали. Соседки опустились до того, что устроили из банка платформу для мошенников, которые открывают на паспорта бомжей и зэков счета, и бомбят по разным схемам - от ОЛХ и до псевдоволонтерства.Но мелочь по карманам тырить быстро надоело, и женщины рассудили, что заслуживают большего, особенно после обидного штрафа 60 млн. И в июле в Днепре и области заработала схема настолько наглая, что ее жертвы даже не подозревали, что это схема, а не коррупция в ОВА. От имени днепропетровского губернатора начался кошмаринг местных предпринимателей. Люди получали письма счастья якобы от Резниченко, где от них требовали поддержать 93 ОМБР деньгами – на транспорт, снаряжение, тепловизоры и т.д.Счет, на который надо было перевести деньги был – правильно, в Конкорд банке, оформленный, конечно, на бомжа, и управляемый Еленой Соседкой. За 4 месяца собрали около 90 млн грн, пока слухи о «сборе» не дошли до ОВА и ОП. В Офисе в ярости, потому что речь уже не просто о мошенничестве, а диверсии и дискредитации ОВА. Ну деньги, которые бизнес мог отдать на армию, пошли в карман организаторам схемы. Кстати, с учетом того, диверсия реально наносит ущерб ЗСУ, лишившихся донатов, не те ли анонимные русские криптолокеры помогали воровкам? Очень скоро Днепровское УСБУ ответит на эти занимательные вопросы.Вишенка на торте: пруф от офисного каналаИнсайдер UA | Подписаться