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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 15:55

  Игорь Алексеевич написав:
  klug написав:
  Игорь Алексеевич написав:чем иногда сидеть и читать тарифы со смартфона мелким шрифтом часами, то легче

Днями на форумі в 100-й раз перетирати, що там написано.


и что???, вас напрягает, если кто то ответил в 101 раз??

Так, напружує перебирати 5 сторінок спаму, бо якомусь графоману ліньки почитати сторінку тарифів або скористатися пошуком. Вважаю це неповагою до форумчан.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 19:07

Re: Банк Конкорд

Абсолютно поддерживаю - за ответы типа

Игорь Алексеевич, можно было просто просмотреть тарифы по картам на сайте Конкорда. Там всё, как на ладони :)


нужно в бан на отправлять на день и по нарастающей.

А больше всего бесит когда в google находишь "ответ" на вопрос в стиле "а че гуглить не научили?"

Почему вообще уголовку за подобное не ввели?
vpchelko
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 19:21

Вообще то здесь находится Модератор и он может убрать сообщения, которые не соответствуют теме. Не нравится эта ветка и что здесь пишут по 1000раз создайте свою - Конкорд 2 :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 19:26

  Игорь Алексеевич написав:, Не нравится эта ветка и что здесь пишут по 1000раз создайте свою - Конкорд 2 :P

уже создали
https://forum.finance.ua/topic245415.html?start=260
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 19:37

  J написав:
  Игорь Алексеевич написав:, Не нравится эта ветка и что здесь пишут по 1000раз создайте свою - Конкорд 2 :P

уже создали
https://forum.finance.ua/topic245415.html?start=260

Отлично. Даже я по старинке пишу в ветке Конкорда, хотя он для физиков уже отжил. Сейчас всё делается в приложении NEO :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:17

Re: Банк Конкорд

Сьогодні натрапив на таке
У Конкорда банка – черная полоса, которая, похоже, станет непрерывной. Действия тупых и жадных сестер Соседок, владеющих этой прачечной, вывели из себя ОП. Сестры устроили подставу для днепропетровского губернатора и ЗСУ.

В последние годы основной доход Конкорду приносило обслуживание нелегальных интернет-казино, букмекеров и обнал. Таких помоек полно, но никто кроме Соседок не додумался отмывать в Украине деньги российской наркомафии, руководимой непосредственно товарищем Патрушевым. Конкорд же обслуживал крупнейшую российскую наркоплатформой Hydra через криптообменник Suex, информацию о чем слили в СМИ их русские конкуренты-банкиры. Что дало русне основания устроить скандал, обвинив Украину в отмывании наркоденег.

Покер-фейс, сделанный Соседками, и попытки объяснить адский зашквар происками анонимных русских криптолокеров не помогли: Минфин США вместе с ФБР начали расследование. НБУ, в свою очередь, оштрафовал банк соседок. На этот раз по-крупному – на 60 млн грн. Хотя по-хорошему, тут надо было лишать лицензии, а СБУ – опечатывать их головной офис. После скандала и легализации игорки в Украине доходы у банка упали. Соседки опустились до того, что устроили из банка платформу для мошенников, которые открывают на паспорта бомжей и зэков счета, и бомбят по разным схемам - от ОЛХ и до псевдоволонтерства.

Но мелочь по карманам тырить быстро надоело, и женщины рассудили, что заслуживают большего, особенно после обидного штрафа 60 млн. И в июле в Днепре и области заработала схема настолько наглая, что ее жертвы даже не подозревали, что это схема, а не коррупция в ОВА. От имени днепропетровского губернатора начался кошмаринг местных предпринимателей. Люди получали письма счастья якобы от Резниченко, где от них требовали поддержать 93 ОМБР деньгами – на транспорт, снаряжение, тепловизоры и т.д.

Счет, на который надо было перевести деньги был – правильно, в Конкорд банке, оформленный, конечно, на бомжа, и управляемый Еленой Соседкой. За 4 месяца собрали около 90 млн грн, пока слухи о «сборе» не дошли до ОВА и ОП. В Офисе в ярости, потому что речь уже не просто о мошенничестве, а диверсии и дискредитации ОВА. Ну деньги, которые бизнес мог отдать на армию, пошли в карман организаторам схемы. Кстати, с учетом того, диверсия реально наносит ущерб ЗСУ, лишившихся донатов, не те ли анонимные русские криптолокеры помогали воровкам? Очень скоро Днепровское УСБУ ответит на эти занимательные вопросы.

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Boundless
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 17:31

Re: Банк Конкорд

  Boundless написав:Очень скоро Днепровское УСБУ ответит на эти занимательные вопросы.
Приватбанку не нравится последняя тропа
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:02

  Мизантрóп написав:
  Boundless написав:Очень скоро Днепровское УСБУ ответит на эти занимательные вопросы.
Приватбанку не нравится последняя тропа

Тю, Прихват там такі комісії дере, що на картках йому і не снилося заробити. Дивовижно, як часто хитають таку нікому невідому банку.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:19

  Boundless написав:Сьогодні натрапив на таке
У Конкорда банка – черная полоса, которая, похоже, станет непрерывной. Действия тупых и жадных сестер Соседок, владеющих этой прачечной, вывели из себя ОП. Сестры устроили подставу для днепропетровского губернатора и ЗСУ.

Вишенка на торте: пруф от офисного канала https://t.me/spravdi/17263

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З якою метою ви притягнули сюди це гавно?
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 18:29

Re: Банк Конкорд

Чому лайно? З приводу штрафу 60 млн. грн, то ця інформація є на сайті НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

Просто цікаво чи насправді цей банк є такою помийкою, як це описано вище?
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