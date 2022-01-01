Банк Конкорд

Просто цікаво чи насправді цей банк є такою помийкою, як це описано вище?
Нормальна деза зазвичай і будується таким чином, що беруться кілька реальних фактів, а потім подаються під правильним "соусом". З тих фактів, що наведені, ніяких однозначних висновків зробити не можна. Штраф-то є, але деталі там не розкриті: могли не поставити кілька позначок, що людина PEP і на тому влетіти - це автоматично не означає, що банка є найбільшою мийкою даркнету. Так само не означає і те, що шахрайським рахунком, відкритим у банку, обов'язково керують власниці банку.
От коли УСБУ дасть фактуру, тоді вже можна буде про щось говорити, тим більше, обіцяють зробити це незабаром.