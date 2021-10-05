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Обслуговування в українських
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.5 5 2
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
50%
1
Всього голосів : 2
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 19:11

  Boundless написав:Чому лайно? З приводу штрафу 60 млн. грн, то ця інформація є на сайті НБУ
https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onodavstva

Просто цікаво чи насправді цей банк є такою помийкою, як це описано вище?

Нормальна деза зазвичай і будується таким чином, що беруться кілька реальних фактів, а потім подаються під правильним "соусом". З тих фактів, що наведені, ніяких однозначних висновків зробити не можна. Штраф-то є, але деталі там не розкриті: могли не поставити кілька позначок, що людина PEP і на тому влетіти - це автоматично не означає, що банка є найбільшою мийкою даркнету. Так само не означає і те, що шахрайським рахунком, відкритим у банку, обов'язково керують власниці банку.

От коли УСБУ дасть фактуру, тоді вже можна буде про щось говорити, тим більше, обіцяють зробити це незабаром.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:02

в крипті замазаний банк (був)
як зараз - не знаю, може очканули
просто так такий конячий штраф НБУ паяти точно не буде
greenozon
 
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