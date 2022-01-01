Банк Конкорд

Просто цікаво чи насправді цей банк є такою помийкою, як це описано вище?
Нормальна деза зазвичай і будується таким чином, що беруться кілька реальних фактів, а потім подаються під правильним "соусом". З тих фактів, що наведені, ніяких однозначних висновків зробити не можна. Штраф-то є, але деталі там не розкриті: могли не поставити кілька позначок, що людина PEP і на тому влетіти - це автоматично не означає, що банка є найбільшою мийкою даркнету. Так само не означає і те, що шахрайським рахунком, відкритим у банку, обов'язково керують власниці банку.
От коли УСБУ дасть фактуру, тоді вже можна буде про щось говорити, тим більше, обіцяють зробити це незабаром.
Ось і спростування Недавно в сети появилась информация о якобы махинациях ConcordBank
Как сообщили в банке, половину своей прибыли ConcordBank ежемесячно направляет на поддержку украинской армии, в частности, через Биржу Благотворительности "Добродій". С 24 февраля на помощь ВСУ таким образом было передано 62 млн грн. Этот вклад в победу Украины был отмечен благодарностью от главы Днепропетровской военной администрации Валентина Резниченко и Национальной гвардии Украины.
В ConcordBank борются с мошенниками, которые пользуются доверием и патриотизмом благотворителей. В частности, совместно с Национальной полицией банк выявил лжеволонтеров и арестовал 20 тысяч гривен, которые негодяи пытались присвоить. Деньги банк передал в помощь ВСУ.
Спростування нічим не краще за початковий закид: нічого не брали, нічого не знаємо, донатимо на ЗСУ - це просто реакція. Частина, де вони самовільно, без рішення суду, відібрали у клієнтів 20к та передали їх 3-м особам вже сама тягне на перевірку
Доброго дня! Дійсно, анонімні ТГ-канали розмістили неправдиву інформацію щодо причетності ConcordBank до шахрайських схем. Банк спростовує цю інформацію, продовжує працювати виключно в правовому полі, здійснювати фінансовий моніторинг операцій клієнтів згідно з чинним законодавством і виявляти порушення, та, звісно, допомагати ЗСУ.