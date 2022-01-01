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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:11

Re: Банк Конкорд

  Zochan написав:А це що тоді сьогодні в обід:
представлять банк прравилами нашего форума платно.Разок бонусом разрешил,оплатят восстановится
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:35

  Мизантрóп написав:
  Zochan написав:А це що тоді сьогодні в обід:
представлять банк прравилами нашего форума платно.Разок бонусом разрешил,оплатят восстановится


что значит разрешил?
какими бонусами?
зачем эту плату установили?
выходит если банка не платит - то она не может общаться со своими прихожанами?
и что выходит и Алка не платит?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52

uaprofi
Добрий ранок. Доступ представників банків до форуму за принципом "плати або бан" здійснюється з 01.11.2016.
klug
 
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