представлять банк прравилами нашего форума платно.Разок бонусом разрешил,оплатят восстановится
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 21:11
Re: Банк Конкорд
Додано: Чет 22 вер, 2022 22:35
что значит разрешил?
какими бонусами?
зачем эту плату установили?
выходит если банка не платит - то она не может общаться со своими прихожанами?
и что выходит и Алка не платит?
Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52
uaprofi
Добрий ранок. Доступ представників банків до форуму за принципом "плати або бан" здійснюється з 01.11.2016.
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