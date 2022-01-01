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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 вер, 2022 21:11
Zochan написав:
А це що тоді сьогодні в обід:
представлять банк прравилами нашего форума платно.Разок бонусом разрешил,оплатят восстановится
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Мизантрóп
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Додано: Чет 22 вер, 2022 22:35
Мизантрóп написав: Zochan написав:
А це що тоді сьогодні в обід:
представлять банк прравилами нашего форума платно.Разок бонусом разрешил
,оплатят восстановится
что значит разрешил?
какими бонусами?
зачем эту плату установили?
выходит если банка не платит - то она не может общаться со своими прихожанами?
и что выходит и Алка не платит?
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uaprofi
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Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52
uaprofi
Добрий ранок. Доступ представників банків до форуму за принципом "плати або бан" здійснюється з 01.11.2016.
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klug
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:01
Doda написав:
Банк вже 2 доби не відправляє платіж за реквізитами. Гарячка морозиться. Прошу представника відреагувати!
Платіж досі не відправлено. Минуло 3 доби. Писати в НБУ?
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Doda
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:08
Doda написав: Doda написав:
Банк вже 2 доби не відправляє платіж за реквізитами. Гарячка морозиться. Прошу представника відреагувати!
Платіж досі не відправлено. Минуло 3 доби. Писати в НБУ?
Що Каже підтримка? В мене у минулому році була схожа ситуація - кошти відправлені у п'ятницю в підсумку нікуди не пішли і повернулись на картку у вівторок. Гарячку була в курсі і шукала. В підсумку прислали новою поштою соррі-бонус від банку
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Alien
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:22
Alien написав: Doda написав: Doda написав:
Банк вже 2 доби не відправляє платіж за реквізитами. Гарячка морозиться. Прошу представника відреагувати!
Платіж досі не відправлено. Минуло 3 доби. Писати в НБУ?
Що Каже підтримка? В мене у минулому році була схожа ситуація - кошти відправлені у п'ятницю в підсумку нікуди не пішли і повернулись на картку у вівторок. Гарячку була в курсі і шукала. В підсумку прислали новою поштою соррі-бонус від банку
Підтримка шукає причину і також каже, що кошти повернуться. За соррі-бонус мовчить.
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Doda
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:36
За соррі бонус торбити їх треба вам. Бо самі вони занадто соромляться у цьому питанні. Звичайно спочатку вони мають гроші повернуть. Думаю шо ось-ось вже мають знайти
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Alien
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П'ят 23 вер, 2022 12:00
cohan
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