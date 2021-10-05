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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 14151617

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 21:11

Re: Банк Конкорд

  Zochan написав:А це що тоді сьогодні в обід:
представлять банк прравилами нашего форума платно.Разок бонусом разрешил,оплатят восстановится
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:35

  Мизантрóп написав:
  Zochan написав:А це що тоді сьогодні в обід:
представлять банк прравилами нашего форума платно.Разок бонусом разрешил,оплатят восстановится


что значит разрешил?
какими бонусами?
зачем эту плату установили?
выходит если банка не платит - то она не может общаться со своими прихожанами?
и что выходит и Алка не платит?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 22:52

uaprofi
Добрий ранок. Доступ представників банків до форуму за принципом "плати або бан" здійснюється з 01.11.2016.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:01

  Doda написав:Банк вже 2 доби не відправляє платіж за реквізитами. Гарячка морозиться. Прошу представника відреагувати!

Платіж досі не відправлено. Минуло 3 доби. Писати в НБУ?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:08

  Doda написав:
  Doda написав:Банк вже 2 доби не відправляє платіж за реквізитами. Гарячка морозиться. Прошу представника відреагувати!

Платіж досі не відправлено. Минуло 3 доби. Писати в НБУ?

Що Каже підтримка? В мене у минулому році була схожа ситуація - кошти відправлені у п'ятницю в підсумку нікуди не пішли і повернулись на картку у вівторок. Гарячку була в курсі і шукала. В підсумку прислали новою поштою соррі-бонус від банку
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:22

  Alien написав:
  Doda написав:
  Doda написав:Банк вже 2 доби не відправляє платіж за реквізитами. Гарячка морозиться. Прошу представника відреагувати!

Платіж досі не відправлено. Минуло 3 доби. Писати в НБУ?

Що Каже підтримка? В мене у минулому році була схожа ситуація - кошти відправлені у п'ятницю в підсумку нікуди не пішли і повернулись на картку у вівторок. Гарячку була в курсі і шукала. В підсумку прислали новою поштою соррі-бонус від банку

Підтримка шукає причину і також каже, що кошти повернуться. За соррі-бонус мовчить.
Doda
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:36

За соррі бонус торбити їх треба вам. Бо самі вони занадто соромляться у цьому питанні. Звичайно спочатку вони мають гроші повернуть. Думаю шо ось-ось вже мають знайти
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:20

  uaprofi написав:
  Мизантрóп написав:
  Zochan написав:А це що тоді сьогодні в обід:
представлять банк прравилами нашего форума платно.Разок бонусом разрешил,оплатят восстановится


что значит разрешил?
какими бонусами?
зачем эту плату установили?
выходит если банка не платит - то она не может общаться со своими прихожанами?
и что выходит и Алка не платит?

Добрий день, шановний uaprofi!
Саме комерційні відділи займаються питаннями співпраці.
Кожен банк персонально вирішує чи може він оплачувати ці послуги чи ні.
Ми встановили плату за підключення, оскільки нашому бізнесу також необхідний дохід, що логічно!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 03 жов, 2022 20:15

с 06.10 комиссия 0,9% от суммы переводов по стране по всем картам как я понимаю?
это за выход?
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 20 жов, 2022 17:25

emeta Та, наче, навпаки покращили: було 10+10+10, стало 20+20+10.
Rebel
 
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