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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 07:59
В Запорожье отделение не работает. Как мне забрать долярчики?
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andreyiskra
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:25
andreyiskra написав:
В Запорожье отделение не работает. Как мне забрать долярчики?
Коли вони закрили відділення? Я якось теж пропустив цей момент 😡
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:26
когда прилетело рядом.
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andreyiskra
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:47
Горячка отвечает - пока нет информации, когда откроют отделение.
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