Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 жов, 2022 07:59
В Запорожье отделение не работает. Как мне забрать долярчики?
andreyiskra
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:25
andreyiskra написав:
В Запорожье отделение не работает. Как мне забрать долярчики?
Коли вони закрили відділення? Я якось теж пропустив цей момент 😡
Hemi
Повідомлень: 191
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:26
когда прилетело рядом.
andreyiskra
Повідомлень: 1287
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Додано: Пон 24 жов, 2022 08:47
Горячка отвечает - пока нет информации, когда откроют отделение.
Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:00
Господа соседские коневоды, подскажите, - дорога к конюшню из примата без платы за вход идет только на Неокарту, или на те виртуалки, что открывались еще в Иконе тоже? Спасибо.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
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5
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:19
IMPRINTER
, Виртуальная карта, открытая в Конкорде, равна Виртуальной карте в NEOBANK. Зачисление пополнение по тропе из сети ПриватБанка регламентировано
тарифами карты
. Без мзды, вроде как, только ONE и NEOCARD/LITECARD.
Howl
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Додано: Чет 10 лис, 2022 19:29
хз вирт.платина нео точно без
v57
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