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Обслуговування в українських
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 15161718

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 07:59

Re: Банк Конкорд

В Запорожье отделение не работает. Как мне забрать долярчики?
andreyiskra
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 28.01.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:25

  andreyiskra написав:В Запорожье отделение не работает. Как мне забрать долярчики?

Коли вони закрили відділення? Я якось теж пропустив цей момент 😡
Hemi
 
Повідомлень: 191
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:26

Re: Банк Конкорд

когда прилетело рядом.
andreyiskra
 
Повідомлень: 1287
З нами з: 28.01.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 58 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 жов, 2022 08:47

Горячка отвечает - пока нет информации, когда откроют отделение.
Игорь Алексеевич
 
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Подякували: 672 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:00

Господа соседские коневоды, подскажите, - дорога к конюшню из примата без платы за вход идет только на Неокарту, или на те виртуалки, что открывались еще в Иконе тоже? Спасибо.
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:19

Re: Банк Конкорд

IMPRINTER, Виртуальная карта, открытая в Конкорде, равна Виртуальной карте в NEOBANK. Зачисление пополнение по тропе из сети ПриватБанка регламентировано тарифами карты. Без мзды, вроде как, только ONE и NEOCARD/LITECARD.
Howl
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Повідомлень: 4960
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:29

хз вирт.платина нео точно без
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 19:51

  Howl написав:IMPRINTER, Виртуальная карта, открытая в Конкорде, равна Виртуальной карте в NEOBANK. Зачисление пополнение по тропе из сети ПриватБанка регламентировано тарифами карты. Без мзды, вроде как, только ONE и NEOCARD/LITECARD.


да вроде тока НЕО бесполатно принимает ...

а выход потом 20 к толкалкой и 20 к сэпом? так?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38902
З нами з: 06.08.09
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 20:12

  IMPRINTER написав:
  Howl написав:IMPRINTER, Виртуальная карта, открытая в Конкорде, равна Виртуальной карте в NEOBANK. Зачисление пополнение по тропе из сети ПриватБанка регламентировано тарифами карты. Без мзды, вроде как, только ONE и NEOCARD/LITECARD.


да вроде тока НЕО бесполатно принимает ...

а выход потом 20 к толкалкой и 20 к сэпом? так?

І ще 20к у банкоматі.
klug
 
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