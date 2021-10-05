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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 21:18
IMPRINTER написав:
да вроде тока НЕО бесполатно принимает ...
совершенно верно ) , старые виртуалки с комисом...пока висят , как чемодан без ручки ))
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Додано: Нед 13 лис, 2022 13:53
-VICTOR- написав: IMPRINTER написав:
да вроде тока НЕО бесполатно принимает ...
совершенно верно ) , старые виртуалки с комисом...пока висят , как чемодан без ручки ))
а что там еще за карта в разделе выпуска карт ? я открыл верхнюю НЕОКАРД, а есть еще какая-то внизу НЕО-виртуальна - это что за гусь?
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