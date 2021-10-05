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Обслуговування в українських
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:18

Re: Банк Конкорд

  IMPRINTER написав:да вроде тока НЕО бесполатно принимает ...

совершенно верно ) , старые виртуалки с комисом...пока висят , как чемодан без ручки ))
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:53

  -VICTOR- написав:
  IMPRINTER написав:да вроде тока НЕО бесполатно принимает ...

совершенно верно ) , старые виртуалки с комисом...пока висят , как чемодан без ручки ))


а что там еще за карта в разделе выпуска карт ? я открыл верхнюю НЕОКАРД, а есть еще какая-то внизу НЕО-виртуальна - это что за гусь?
IMPRINTER
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Свинорил 100 lvl
 
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  #<1 ... 16171819
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