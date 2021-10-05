совершенно верно ) , старые виртуалки с комисом...пока висят , как чемодан без ручки ))
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 лис, 2022 21:18
Re: Банк Конкорд
Додано: Нед 13 лис, 2022 13:53
Додано: Нед 13 лис, 2022 15:21
Re: Банк Конкорд
IMPRINTER, раньше NEOCARD класса Visa Platinum выпускалась в пластике и цифре. Сейчас только в пластике, а в цифре только mastercard. Тариф у этих карт одинаковый. Есть ещё карта "Виртуальная" (только в цифре), которую можно ранее открыть в icON25, а сейчас в NEOBANK -- тариф у них один.
Додано: Пон 14 лис, 2022 15:35
А сколько идет платеж по тропе? Отправил в 15:05 - до сих пор нет - вроде было ранее 22 минуты.
Додано: Пон 14 лис, 2022 18:01
Re: Банк Конкорд
IMPRINTER, обычно 30-ть минут. Изредка могут быть глюки и зачисление происходит на следующий день после 9-ти часов.
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