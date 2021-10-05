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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 16171819

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Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Суб 12 лис, 2022 21:18

Re: Банк Конкорд

  IMPRINTER написав:да вроде тока НЕО бесполатно принимает ...

совершенно верно ) , старые виртуалки с комисом...пока висят , как чемодан без ручки ))
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 13:53

  -VICTOR- написав:
  IMPRINTER написав:да вроде тока НЕО бесполатно принимает ...

совершенно верно ) , старые виртуалки с комисом...пока висят , как чемодан без ручки ))


а что там еще за карта в разделе выпуска карт ? я открыл верхнюю НЕОКАРД, а есть еще какая-то внизу НЕО-виртуальна - это что за гусь?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 13 лис, 2022 15:21

Re: Банк Конкорд

IMPRINTER, раньше NEOCARD класса Visa Platinum выпускалась в пластике и цифре. Сейчас только в пластике, а в цифре только mastercard. Тариф у этих карт одинаковый. Есть ещё карта "Виртуальная" (только в цифре), которую можно ранее открыть в icON25, а сейчас в NEOBANK -- тариф у них один.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 15:35

А сколько идет платеж по тропе? Отправил в 15:05 - до сих пор нет - вроде было ранее 22 минуты.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 18:01

Re: Банк Конкорд

IMPRINTER, обычно 30-ть минут. Изредка могут быть глюки и зачисление происходит на следующий день после 9-ти часов.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 20:07

  Howl написав:IMPRINTER, обычно 30-ть минут. Изредка могут быть глюки и зачисление происходит на следующий день после 9-ти часов.


да тут тупо висел застосунок несколько часов ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 14 лис, 2022 23:16

Re: Банк Конкорд

IMPRINTER, наблюдал, что приложение не прислал PUSH о поступлении, но по факту средства на счёт пришли.
Howl
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 11:58

С Конкордом придётся расстаться. Отделение уже больше мес. работает на 50%. Касса работает только на приём. На выдачу ответ - не знаем когда заработаем, едъте в др. город. :evil:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 13:53

  Игорь Алексеевич написав:С Конкордом придётся расстаться. Отделение уже больше мес. работает на 50%. Касса работает только на приём. На выдачу ответ - не знаем когда заработаем, едъте в др. город. :evil:


а шо за город?
IMPRINTER
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