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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 15:48
IMPRINTER написав: Игорь Алексеевич написав:
С Конкордом придётся расстаться. Отделение уже больше мес. работает на 50%. Касса работает только на приём. На выдачу ответ - не знаем когда заработаем, едъте в др. город.
а шо за город?
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