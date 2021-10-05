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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 лис, 2022 15:48
IMPRINTER написав: Игорь Алексеевич написав:
С Конкордом придётся расстаться. Отделение уже больше мес. работает на 50%. Касса работает только на приём. На выдачу ответ - не знаем когда заработаем, едъте в др. город.
а шо за город?
Запор
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Мизантрóп
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Додано: Сер 16 лис, 2022 11:38
Мизантрóп написав:
Запор
Вчера утром гор. линия сказали не выдаём в кассе. Сегодня позвонили с отделения и сказали, что вчера с обеда уже отделение заработало на 100%))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 16 лис, 2022 13:21
Сегодня был там. Выдавали всем желающим по 2600 синими купюрами
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andreyiskra
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:41
Подскажите, а кишмиша за оплату Фрегата с карт банка сейчас нет?
Была у них когда то такая фича
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emeta
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Додано: Сер 16 лис, 2022 17:44
emeta написав:
Подскажите, а кишмиша за оплату Фрегата с карт банка сейчас нет?
Была у них когда то такая фича
нема ничего тут кроме тропы и платины статуса у успевших
Игорь Алексеевич написав: Мизантрóп написав:
Запор
Вчера утром гор. линия сказали не выдаём в кассе. Сегодня позвонили с отделения и сказали, что вчера с обеда уже отделение заработало на 100%))
респектуем,клиентоориентированная кутельня
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Мизантрóп
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