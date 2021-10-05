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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 17181920

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2022 15:48

  IMPRINTER написав:
  Игорь Алексеевич написав:С Конкордом придётся расстаться. Отделение уже больше мес. работает на 50%. Касса работает только на приём. На выдачу ответ - не знаем когда заработаем, едъте в др. город. :evil:


а шо за город?

Запор
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 11:38

Re: Банк Конкорд

  Мизантрóп написав:Запор
Вчера утром гор. линия сказали не выдаём в кассе. Сегодня позвонили с отделения и сказали, что вчера с обеда уже отделение заработало на 100%))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 13:21

Сегодня был там. Выдавали всем желающим по 2600 синими купюрами
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:41

Подскажите, а кишмиша за оплату Фрегата с карт банка сейчас нет?
Была у них когда то такая фича
emeta
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Повідомлення Додано: Сер 16 лис, 2022 17:44

  emeta написав:Подскажите, а кишмиша за оплату Фрегата с карт банка сейчас нет?
Была у них когда то такая фича

нема ничего тут кроме тропы и платины статуса у успевших

  Игорь Алексеевич написав:
  Мизантрóп написав:Запор
Вчера утром гор. линия сказали не выдаём в кассе. Сегодня позвонили с отделения и сказали, что вчера с обеда уже отделение заработало на 100%))


респектуем,клиентоориентированная кутельня :D
Мизантрóп
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Повідомлень: 7251
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1470 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
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  #<1 ... 17181920
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