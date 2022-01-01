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Обслуговування в українських
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Банк Конкорд

Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:24

Re: Банк Конкорд

Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?
Rebel
 
Повідомлень: 247
З нами з: 08.12.09
Подякував: 57 раз.
Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:40

  Rebel написав:Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?

Зателефонуйте на гарячку. Зазвичай замовляти не треба, але наприклад в нашому мiстi був перiод коли каса не працювала. Отже на ГЛ зателфонувати варто - там точно пiдкажуть щодо необхiдностi замовлення в тому чи iншому мiстi.
Alien
 
Повідомлень: 1154
З нами з: 12.01.20
Подякував: 41 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:18

  Rebel написав:Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?


Смотря какой город
Я в Днепре всегда забираю без предзаказа
Но то региональная дирекция
Тут и с чужой карты при знании пинкода выдают
emeta
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Повідомлень: 2136
З нами з: 19.03.09
Подякував: 90 раз.
Подякували: 170 раз.
 
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  #<1 ... 18192021
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