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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:24
Re: Банк Конкорд
Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?
Додано: Сер 11 січ, 2023 13:40
Зателефонуйте на гарячку. Зазвичай замовляти не треба, але наприклад в нашому мiстi був перiод коли каса не працювала. Отже на ГЛ зателфонувати варто - там точно пiдкажуть щодо необхiдностi замовлення в тому чи iншому мiстi.
Додано: Сер 11 січ, 2023 14:18
Додано: Чет 12 січ, 2023 20:06
чем хорош Конь, так это тем, что с валютой у них проблем нет и не было.
даже в начале войны, когда буй кто выдавал валюту, Конь выдавал по 500 в день.
валюта всегда есть в кассе, ни разу не заказывал и всегда получал, хотя в отделении просят заказывать
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