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Банк Конкорд
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 січ, 2023 12:24
Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?
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Rebel
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Додано: Сер 11 січ, 2023 13:40
Rebel написав:
Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?
Зателефонуйте на гарячку. Зазвичай замовляти не треба, але наприклад в нашому мiстi був перiод коли каса не працювала. Отже на ГЛ зателфонувати варто - там точно пiдкажуть щодо необхiдностi замовлення в тому чи iншому мiстi.
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Додано: Сер 11 січ, 2023 14:18
Rebel написав:
Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?
Смотря какой город
Я в Днепре всегда забираю без предзаказа
Но то региональная дирекция
Тут и с чужой карты при знании пинкода выдают
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Додано: Чет 12 січ, 2023 20:06
Rebel написав:
Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?
чем хорош Конь, так это тем, что с валютой у них проблем нет и не было.
даже в начале войны, когда буй кто выдавал валюту, Конь выдавал по 500 в день.
валюта всегда есть в кассе, ни разу не заказывал и всегда получал, хотя в отделении просят заказывать
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deneg net
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Додано: Сер 18 січ, 2023 15:20
deneg net написав: Rebel написав:
Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?
чем хорош Конь, так это тем, что с валютой у них проблем нет и не было.
даже в начале войны, когда буй кто выдавал валюту, Конь выдавал по 500 в день.
валюта всегда есть в кассе, ни разу не заказывал и всегда получал, хотя в отделении просят заказывать
Були проблеми з грошами навіть в центральному відділенні, довелося чекати тиждень на виконання заявки.
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Додано: Вів 31 січ, 2023 09:10
Хтось знає, як пробитися через першу лінію супорта, щоб прийняли заяву і розпочали диспут і оскаржити карткову операцію згідно правил Visa?
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TipTop
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Додано: Вів 31 січ, 2023 10:20
TipTop написав:
Хтось знає, як пробитися через першу лінію супорта, щоб прийняли заяву і розпочали диспут і оскаржити карткову операцію згідно правил Visa?
видимо идти в отделение к менеджеру и заполнять бланк заявления на оспаривание операции
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Додано: Чет 02 лют, 2023 20:45
deneg net написав: Rebel написав:
Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?
чем хорош Конь, так это тем, что с валютой у них проблем нет и не было.
даже в начале войны, когда буй кто выдавал валюту, Конь выдавал по 500 в день.
валюта всегда есть в кассе, ни разу не заказывал и всегда получал, хотя в отделении просят заказывать
А как у них с мелкими купюрами долларов? 10-20-50 найдется или надо со своими приходить, чтобы добавить до круглой суммы?
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harry_
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Додано: Чет 02 лют, 2023 22:09
harry_ думаю залежить вiд мiста. В Запорiжжi - були тiльки 100, на сдачу дрiбнi номiнали брали без проблем
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Alien
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