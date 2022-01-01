RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Конкорд

Банк Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 18192021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 12:24

Re: Банк Конкорд

Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?
Rebel
 
Повідомлень: 251
З нами з: 08.12.09
Подякував: 60 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 13:40

  Rebel написав:Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?

Зателефонуйте на гарячку. Зазвичай замовляти не треба, але наприклад в нашому мiстi був перiод коли каса не працювала. Отже на ГЛ зателфонувати варто - там точно пiдкажуть щодо необхiдностi замовлення в тому чи iншому мiстi.
Alien
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 січ, 2023 14:18

  Rebel написав:Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?


Смотря какой город
Я в Днепре всегда забираю без предзаказа
Но то региональная дирекция
Тут и с чужой карты при знании пинкода выдают
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2201
З нами з: 19.03.09
Подякував: 96 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 січ, 2023 20:06

  Rebel написав:Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?

чем хорош Конь, так это тем, что с валютой у них проблем нет и не было.
даже в начале войны, когда буй кто выдавал валюту, Конь выдавал по 500 в день.
валюта всегда есть в кассе, ни разу не заказывал и всегда получал, хотя в отделении просят заказывать
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2868
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 січ, 2023 15:20

Re: Банк Конкорд

deneg net написав:
  Rebel написав:Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?

чем хорош Конь, так это тем, что с валютой у них проблем нет и не было.
даже в начале войны, когда буй кто выдавал валюту, Конь выдавал по 500 в день.
валюта всегда есть в кассе, ни разу не заказывал и всегда получал, хотя в отделении просят заказывать
Були проблеми з грошами навіть в центральному відділенні, довелося чекати тиждень на виконання заявки.
alter
 
Повідомлень: 1040
З нами з: 14.05.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 09:10

Re: Банк Конкорд

Хтось знає, як пробитися через першу лінію супорта, щоб прийняли заяву і розпочали диспут і оскаржити карткову операцію згідно правил Visa?
TipTop
 
Повідомлень: 53
З нами з: 26.05.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 січ, 2023 10:20

  TipTop написав:Хтось знає, як пробитися через першу лінію супорта, щоб прийняли заяву і розпочали диспут і оскаржити карткову операцію згідно правил Visa?

видимо идти в отделение к менеджеру и заполнять бланк заявления на оспаривание операции
J
 
Повідомлень: 5644
З нами з: 19.01.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 20:45

  deneg net написав:
  Rebel написав:Валюту обов'язково замовляти чи можна без попередження прийти?

чем хорош Конь, так это тем, что с валютой у них проблем нет и не было.
даже в начале войны, когда буй кто выдавал валюту, Конь выдавал по 500 в день.
валюта всегда есть в кассе, ни разу не заказывал и всегда получал, хотя в отделении просят заказывать

А как у них с мелкими купюрами долларов? 10-20-50 найдется или надо со своими приходить, чтобы добавить до круглой суммы?
harry_
 
Повідомлень: 30
З нами з: 29.10.20
Подякував: 11 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 22:09

harry_ думаю залежить вiд мiста. В Запорiжжi - були тiльки 100, на сдачу дрiбнi номiнали брали без проблем
Alien
 
Повідомлень: 1285
З нами з: 12.01.20
Подякував: 42 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 18192021
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl, J, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МТБ Банк 1 ... 12, 13, 14
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 17:39
136 180868
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 22:03
cohan
А-Банк 1 ... 79, 80, 81
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
803 670675
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 18:19
arkavs
Банк Восток 1 ... 4, 5, 6
Goodman » Нед 02 січ, 2022 19:26
58 91366
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 15:11
J

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альтбанк (10)
02.02.2023 22:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron