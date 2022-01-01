RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Конкорд

Банк Конкорд
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 19202122

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Конкорд 4.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
67%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:35

Re: Банк Конкорд

ConcordBank і Checkbox дарують ФОП безкоштовні місяці користування ПРРО в разі підключення мобільного еквайрингу в смартфоні на Android

https://news.finance.ua/ua/concordbank- ... annya-prro

Акція триває з 03.03 по 31.05.2023 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2674
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 19202122
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sense Bank, wolt450 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Кредит Дніпро 1 ... 12, 13, 14
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 16:55
130 52615
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 12:36
flysoulfly
Райффайзен Банк 1 ... 87, 88, 89
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 10:24
888 731583
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 11:26
flysoulfly
А-Банк 1 ... 90, 91, 92
V2 » Суб 01 січ, 2022 20:06
916 690582
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 бер, 2023 11:20
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (817)
03.03.2023 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.