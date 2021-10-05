ConcordBank і Checkbox дарують ФОП безкоштовні місяці користування ПРРО в разі підключення мобільного еквайрингу в смартфоні на Android
https://news.finance.ua/ua/concordbank- ... annya-prro
Акція триває з 03.03 по 31.05.2023 року
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 бер, 2023 16:35
Re: Банк Конкорд
ConcordBank і Checkbox дарують ФОП безкоштовні місяці користування ПРРО в разі підключення мобільного еквайрингу в смартфоні на Android
https://news.finance.ua/ua/concordbank- ... annya-prro
Акція триває з 03.03 по 31.05.2023 року
Додано: Суб 04 бер, 2023 18:41
Форумчане, я правильно понимаю, что сюда можно прямо с Привата бросить деньги на карту без комиссии. А какую гривневую карту лучше использовать или на все зачисление будет без комиссии?
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